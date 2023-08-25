كلوب بروج يهزم أوساسونا وليل يحقق فوزا صعبا أمام ريجيكا في دور التأهل لمجموعات دوري المؤتمر

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حقق كلوب بروج البلجيكي فوزا مثيرا أمام مضيفه أوساسونا الإسباني وتغلب عليه 2 / 1 مساء الخميس في ذهاب دور التأهل إلى مجموعات دوري المؤتمر ، كما حقق ليل الفرنسي فوزا صعبا أمام ريجيكا الكرواتي وتغلب عليه 2 / 1 .

وفي مباريات أخرى بجولة الذهاب، تغلب باوك سالونيكا اليوناني على مضيفه هارتس الاسكتلندي 2 / 1 وجينت البلجيكي على أبويل نيقوسيا القبرصي 2 / صفر وجينك البلجيكي على أضنة ديمرسبور التركي 2 / 1 وبالكاني من كوسوفو على باتي بوريسوف البيلاروسي 4 / 1 .

بينما تعادل ميتييلاند الدنماركي مع ليجيا وارسو البولندي 3 / 3 والكمار الهولندي مع بران النرويجي 1 / 1 .

وعلى ملعب "آل سادار" في بامبلونا بإسبانيا، تقدم كلوب بروج على إسبانيل بهدف سجله أندرياس سكوف أولسن في الدقيقة 50 .

وبعدها تعادل غسبانيول في الدقيقة 78 بهدف للاعب إزكويل أفيلا لكن ماكسيم دي كويبر سجل هدف الفوز لكلوب بروج في الدقيقة 80 .

وتقدم ريجيكا على مضيفه ليل بهدف سجله ماركو باشاليتش في الدقيقة 24 .

بعدها حسم ليل المباراة لصالحه بهدفين سجلهما إيدون زيجروفا وليني يورو في الدقيقتين 43 و89 .