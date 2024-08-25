إسرائيل تشن ضربات استباقية واسعة في لبنان لمنع هجوم كبير لحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه يشن ضربات استباقية في لبنان بعد رصده استعدادات لـ"حزب الله" لشن "هجمات واسعة النطاق" ضد إسرائيل، فيما ذكرت وسائل إعلام تابعة لحزب الله أن أكثر من 70 صاروخا أطلق من لبنان باتجاه الجليل الغربي رداً على الضربات الإسرائيلية.

وكتب الجيش الإسرائيلي في رسالة باللغة العربية على تطبيق "تلغرام": "نشن هجمات في لبنان لإزالة تهديدات لحزب الله بعد رصد استعداده لإطلاق قذائف وصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية".

وتوجه الجيش الإسرائيلي في رسالته إلى سكان جنوب لبنان، حاضاً "جميع الأشخاص الموجودين بالقرب من المناطق التي ينشط فيها حزب الله على المغادرة فورا لحماية أنفسهم وعائلاتهم". وأضاف الجيش الاسرائيلي أنه "سيفعل كل ما هو ضروري لحماية مواطني إسرائيل".

وفي رسالة بالفيديو عبر منصة "إكس"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن "مقاتلات تهاجم حالياً أهدافاً لحزب الله"، وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ 40 ضربة لأهداف تابعة لـ"حزب الله" خلال 20 دقيقة، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلة أنه تمت دعوة المجلس الأمني الوزاري المصغر لعقد اجتماع طارئ في السابعة من صباح اليوم.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن إغلاق مطار بن غوريون أمام الهبوط والإقلاع في ضوء الأوضاع الأمنية المستجدة، وأن الطائرات التي كانت في طريقها لإسرائيل سيتم تحويلها لتهبط في مطارات أخرى بالمنطقة.