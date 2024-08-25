المسيرات الإسرائيلية تشن غارات متفرقة على عيتا الشعب وكفركلا

أفادت مراسلة روسيا اليوم في لبنان، اليوم السبت، بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية نفذت غارة جوية استهدفت منزلا سكنيا في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.





وأشارت إلى أن المسيرات الإسرائيلية استهدفت بغارة ثانية بلدة كفركلا دون وقوع إصابات في الغارتين.

وأوضحت أن طائرات الاستطلاع والمسيرات الإسرائيلية تحلق بشكل متواصل منذ ساعات الصباح فوق مدينة صور عمق الجنوب.

وفي وقت سابق اليوم، استهدفت المدفعية الإسرائيلية تزامنا مع تمشيط مكثف بالرشاشات الثقيلة الأحياء السكنية في بلدتي ديرميماس وكفر كلا جنوب لبنان.

وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر، كما صعدت من استهدافاتها للبقاع اللبناني على بعد 100 كيلو متر من حدودها الشمالية.



وقبل نحو أسبوعين، أكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في كلمة بمناسبة "أسبوع الشهيد القائد فؤاد شكر"، أن العمليات التي نفذتها المقاومة خلال الأيام الماضية لا تعتبر "ردا على مقتل فؤاد شكر"، ولا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، ونبه إلى أن انتظار إسرائيل للرد "هو جزء من العقاب".