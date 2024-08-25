يصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جنوب غزة بوتيرة غير مسبوقة، وعلى مدار الشهر الماضي أدت هذه الأوامر إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى المخيمات المكتظة بالفعل.



وتضغط عمليات الإخلاء على الفلسطينيين في الأماكن التي يسميها الجيش الإسرائيلي "منطقة إنسانية" أصغر حجما على طول الشاطئ الجنوبي للقطاع، وحتى قبل الأوامر الأخيرة، كانت المخيمات مكتظة وتفتقر إلى الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.



وقالت الأمم المتحدة إن أوامر الإخلاء صدرت في شهر أغسطس وحده كل يومين تقريبا، مما أدى إلى نزوح نحو 250 ألف شخص.

وقال جورجيوس بيتروبولوس، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة: "لقد نزح العديد من الناس هنا أكثر من عشر مرات. إنهم مرهقون ومفلسون".

وتظهر صورتان التقطتهما الأقمار الصناعية خلال الشهر الماضي تأثير هذه الأوامر. وتظهر الصور التي حصلت عليها شركة "PlanetLabs" وأطلعت عليها وكالة "أسوشيتد برس" أن المخيمات الواقعة على طول الساحل أصبحت أكثر اكتظاظا من 19 يوليو إلى 19 أغسطس.

ووفقا لإحصاء وكالة "أسوشيتد برس"، صدر ثلاثة عشر أمر إخلاء منذ 22 يوليو الماضي، ويمكن رؤية الازدحام بوضوح في صور الأقمار الصناعية.

وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 84% من سكان قطاع غزة أصبحوا الآن ضمن منطقة الإخلاء، كما تقدر الأمم المتحدة أيضاً أن 90% من سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة نزحوا خلال فترة الحرب.

أما الفلسطينيون الذين يعيشون في "المنطقة الإنسانية" التي أعلنتها إسرائيل في بداية الحرب فقد اضطروا إلى الرحيل.

وفي الثاني والعشرين من يوليو، أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء معظم الطرف الشرقي للمنطقة، زاعما أن "حماس أطلقت صواريخ على إسرائيل"منه، ثم في السادس عشر من أغسطس، قلص الجيش المنطقة مرة أخرى، داعيا الفلسطينيين الذين يعيشون في وسط المنطقة إلى الإخلاء من جديد.

ويوم السبت، أصدر الجيش الإسرائيلي أحدث أوامره بإخلاء السكان الفلسطينيين في أربع مناطق سكنية في مخيم المغازي للاجئين في شرق دير البلح بمغادرة منازلهم وملاذاتهم والتوجه نحو "المنطقة الإنسانية"، ومن غير الواضح عدد الأشخاص المتضررين.

وتأتي عمليات الإخلاء في الوقت الذي يكافح فيه الوسطاء الدوليون لتسوية الصراع بين إسرائيل و"حماس" بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يوقف القتال في غزة ويؤدي إلى تبادل عشرات الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين.