جيش الاحتلال يعلن استهداف المزيد من منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله جنوب لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه استهدف خلال الساعة الأخيرة، المزيد من منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله جنوب لبنان.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، أن طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت خلية تابعة لحزب الله في منطقة الخيام جنوب لبنان.

בשעה האחרונה, צה"ל תקף להסרת איומים משגרים של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון.

כוחות אוגדה 91 זיהו חוליית מחבלים פועלים במרחב אל-חיאם שבדרום לבנון, ובסגירת מעגל מהירה כלי טיס של חיל האוויר תקף את המחבלים pic.twitter.com/hYb8PTOq74 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 25, 2024

من جانبها، نقلت فضائية «سكاي نيوز عربية»، عن الجيش الإسرائيلي قوله، إنه «جرى استهداف أكثر من 40 منطقة في الجنوب اللبناني كانت محضرة لإطلاق صواريخ».

وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني إنه شن هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو العمق الإسرائيلي، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ ضربات واسعة في جنوب لبنان لإحباط «هجوم كبير» من قِبل حزب الله.

وأضاف الحزب أن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار «الرد الأولي على اغتيال القائد فؤاد شكر».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها.

وأضاف في بيان الأحد: «نحن عازمون على بذل كل ما في وسعنا للدفاع عن بلدنا، وإعادة سكان الشمال بسلام إلى منازلهم ومواصلة الالتزام بقاعدة بسيطة: من يؤذِنا نؤذِه».

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 48 ساعة، بدءاً من الساعة 06:00 صباح الأحد.