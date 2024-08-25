إسرائيل: حزب الله كان يستهدف إطلاق صواريخ على وسط إسرائيل وتم إحباط الهجوم بغارات جوية

ذكر الجيش الإسرائيلي أن حزب الله كان يستهدف إطلاق صواريخ على وسط إسرائيل صباح اليوم الأحد.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه أحبط الهجوم، من خلال غارات جوية استباقية نفذها هذا الصباح، في جنوب لبنان، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وتابع الجيش الإسرائيلي أنه بشكل عام، قصفت حوالي 100 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي الآلاف من منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله، في آن واحد في الهجمات الاستباقية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانيال هاجاري: "كعمل دفاعي لإزالة هذه التهديدات، يقوم (الجيش الإسرائيلي) بقصف أهداف إرهابية في لبنان، التي كان حزب الله يخطط لإطلاق هجماته منها على المدنيين الإسرائيليين".

وكان حزب الله ، قد أعلن في وقت مبكر من اليوم الأحد أن المرحلة الأولى من هجومه الذي جاء ردا على اغتيال إسرائيل القائد الكبير في الجماعة فؤاد شكر قد انتهت بنجاح كامل.

وأوضح حزب الله في بيان أن المرحلة الأولى "هي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية باتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق الكيان، وقد عبرت المسيرات كما هو مقرر".

وأشار إلى أنه تم إطلاق ‏ 320 صاروخ كاتيوشا حتى الآن ضد مواقع إسرائيلية.