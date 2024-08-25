بيطري دمياط: حملات مكبرة للمرور على المجازر والمحال التجارية لضبط الأسواق

شنت مديرية الطب البيطري بدمياط، حملة مكبرة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية.

وأوضح الدكتور إيهاب شكري، مدير عام مديرية الطب البيطري بدمياط، في بيان له اليوم، أن لجنة المتابعة شنت حملة مكبرة، تم خلالها التحقق من صحة وسلامة المواد الغذائية ذات أصل حيواني، بمحلات الجزارة والمطاعم ومحلات الأسماك والدواجن، ومحلات السوبر ماركت، وذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة الروضة، والإدارة الصحية، ومديرية التموين، وإدارة المتابعة بالديوان العام بالمحافظة، وبمشاركة الدكتور وائل أبو الخير مدير مجزر فارسكور.

وأكد شكري، أن ذلك يأتي ضمن الجهد المستمر للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر السلع بمدينة الروضة، وتأكيدا لأهمية الذبح داخل المجازر، لضمان صحة وسلامة اللحوم، وخلوها من أي مسببات مرضية، مشيرا إلى مواصلة جهود إدارة المجازر والتفتيش بدمياط، للحفاظ على صحة وسلامة الغذاء المعروض للمواطن.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، وتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.