أعرب الإعلامي تامر أمين، عن حزنه لقرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالانسحاب من بطولة كأس مصر هذا الموسم، قائلاً: «لا أخفي عليكم، أنا حزين بسبب هذا القرار، ولا أعرف إن كان قرارا متسرعا أم انفعاليا!».

وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء السبت، أنه يتفهم مبررات القرار، ويوافق على الأسباب التي تمنع الأهلي من المشاركة في البطولة بقوامه الأساسي، لا سيما وأن المشاركة في الكأس ستؤثر على قدرته على المنافسة في بطولات الموسم المقبل، التي من المقرر أن تبدأ بمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك في السعودية في سبتمبر، ثم كأس العالم للأندية، ودوري أبطال إفريقيا، والدوري المحلي.

وأكد أن «قرار عدم المشاركة صحيح بنسبة 100%»، لكنه تساءل عن طريقة عدم المشاركة، قائلاً: «لماذا يا مجلس الإدارة نخسر هذه الخسارة المجانية دون مقابل؟ وهناك حلول أخرى غير الانسحاب تماما، ممكن نلعب بالناشئين أو لاعبي الاحتياط الذين يحتاجون لفرصة، أو حتى المشاركة بفريق تحت 19 أو 17 عامًا».

وأشار إلى أن المشاركة في البطولة بالناشئين كانت ستجنب الأهلي دفع غرامة مالية قدرها مليون جنيه، كما كانت ستتيح له المشاركة في بطولة الكأس للموسم المقبل، قائلا: «لا نعلم كيف ستكون ظروف الفريق في الموسم المقبل، وربما يحتاج الفريق إلى الفوز ببطولة كأس مصر، لماذا هذه الخسارة المجانية؟ ما حدث قد حدث، ولكن علينا التعلم منه حتى لا يتكرر».