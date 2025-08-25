أحمد الشرع: لست امتدادا لأحزاب أو تنظيمات إسلامية ولا أرتبط بموجة الربيع العربي

قال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، خلال لقائه مع وفد إعلامي عربي، إنه لا يرى نفسه امتدادًا لأي من الأحزاب أو الحركات الإسلامية، سواء الجهادية أو جماعة "الإخوان المسلمين".

وأكد الرئيس السوري الانتقال، اليوم الإثنين، أنه لا يعتبر مشروعه مرتبطًا بموجة "الربيع العربي"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الاخبارية.

وكشفت القناة 12 العبرية، أن إسرائيل وسوريا باتتا على مقربة من توقيع اتفاقية أمنية جديدة، بوساطة أمريكية ورعاية دول خليجية.

ويشارك الرئيس السوري، أحمد الشرع، في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد الشهر المقبل في نيويورك، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية السورية.