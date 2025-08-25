السلطات التركية تبحث عن سباح روسي مفقود خلال سباق عبور مضيق البوسفور

أكدت وسائل إعلام رسمية أن سفن خفر السواحل والشرطة البحرية التركية في إسطنبول تبحث اليوم الإثنين عن سباح روسي مفقود خلال منافسات سباق عبور مضيق البوسفور، أمس الأحد.

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن السباح الروسي نيكولاي سفيتشنيكوف، لم يكمل السباق السنوي الممتد بطول 5ر6 كيلومتر من الشاطئ الآسيوي لإسطنبول إلى الجانب الأوروبي.

وشارك أكثر من 2800 سباح من 81 دولة في هذا السباق، الذي يعد من أبرز سباقات المياه المفتوحة في العالم.

ويواجه السباحون تيارات قوية وأمواجا هائجة أثناء عبورهم مضيق البوسفور، الذي يربط البحر الأسود ببحر مرمرة ويقسم أكبر مدينة في تركيا.

وتم إغلاق المضيق أمام حركة الملاحة البحرية خلال السباق الذي تنظمه اللجنة الأولمبية التركية.

وتؤكد شركة (سويم تريك) التي تدير الحدث عبر موقعها الإلكتروني على خطورة السباق، وتشير إلى أنه يتم في ظروف صعبة، وتشدد على ضرورة أن يتمتع المشاركون بخبرات عريضة للسباحة في كل الظروف.