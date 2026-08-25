فولكس فاجن تواجه عمالها في ظل الغضب من خطط خفض النفقات

من المنتظر أن يشهد أول اجتماع في سلسلة الاجتماعات غير العادية بين ممثلي عمال وإدارة شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن مواجهة بين الطرفين، في ظل تزايد الغضب من خطط الشركة لخفض النفقات.

ينظم اللقاءات مجلس عمال فولكس فاجن الذي دعا الإدارة لتوضيح الإجراءات المقررة التي يمكن أن تؤدي إلى شطب ما يصل إلى 50 ألف وظيفة وبضع مستقبل 4 مصانع في ألمانيا في دائرة الخطر، علاوة على برامج خغض النفقات القائمة.

من جانبه يؤكد أوليفر بلومه الرئيس التنفيذي للشركة أن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن غير كافية لجعل أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا قادرة على المنافسة مجددا.

وقال: "نحن نعاني من تضخم حجمنا، وهذا غالبا ما يجعلنا بطيئين ومعقدين للغاية"، مضيفًا أن الوضع في فولكس فاجن، التي تعاني من ضعف المبيعات وتقلص هوامش الربح في السوق الصينية الحيوية، "أكثر من حرج".

ورفض مجلس الإشراف، الذي يضم ممثلين عن العمال، أحدث مقترحات خفض التكاليف في يوليو، مما يجعل التوصل إلى اتفاق أمرا صعبا.

وتم تحديد مواعيد 9 اجتماعات استثنائية، تبدأ في مقر الشركة الرئيسي بمدينة فولفسبورج الألمانية، مع عمال فولكس فاجن في مواقع الشركة الرئيسية بألمانيا خلال الأيام القادمة، في محاولة من الإدارة والعمال لإيجاد حل.