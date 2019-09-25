 تحرير سعودي بعد احتجازه 4 أعوام بسجون الحوثيين - بوابة الشروق
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تحرير سعودي بعد احتجازه 4 أعوام بسجون الحوثيين

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 2:09 ص | آخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 2:09 ص

قال التلفزيون السعودي، مساء الثلاثاء، إن الأمن السعودي نجح في تحرير المواطن ناصر الذروي، الذي كان أسيرًا في سجون الحوثيين، منذ 4 سنوات.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أسرة الذروي استلمت ابنها المحرر مباشرة بعد وصوله إلى مطار جدة.

وذكرت تقارير سابقة أن الذروي اختُطف من الحدود السعودية مع بداية الحرب مع الحوثيين، وتعرض للتعذيب في سجون الميليشيات، رغم وضعه الصحي الصعب.

يشار إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية يدعم الجيش اليمني في قتاله لاستعادة سيطرة الحكومة الشرعية من أيدي الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء وعدة محافظات منذ عام 2014.


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