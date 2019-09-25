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الدفاع الروسية: رصد 74 انتهاكا للهدنة في سوريا

علم روسيا
علم روسيا
أ.ش.أ
نشر فى : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 11:28 ص | آخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 11:28 ص

 

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 42 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات اللاذقية "13" وحلب "11" وإدلب "16" وحماه "2".

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن الجانب التركي في اللجنة رصد بدوره 32 انتهاكا للهدنة، وذلك في محافظات إدلب "12" واللاذقية "10" وحماه "6" وحلب "4".

وأضاف البيان أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين لم ينفذ خلال الــ24 ساعة الماضية أي عمليات إنسانية. مشيرا إلى أن العدد الاجمالي للعمليات الإنسانية، التي نفذها المركز، بلغ 2207 عمليات بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية 3598.8535 طن.

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