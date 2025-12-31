سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيليسنكي، على إيمانه بحلول السلام في البلاد في رسالته بمناسبة رأس السنة الجديدة اليوم الأربعاء.

وقال عبر موقع "فيسبوك" ومنصة "إكس"، إن العام الماضي اتسم "بالولاء والصمود، والمبادئ واستمرار العمل اليومي للأوكرانيين".

وأضاف: "لقد كان هذا ممكنا بفضل المدافعين عنا"، موجها الشكر لمن حاربوا بالنيابة عن أوكرانيا و "لكل من يثمنون الحرية والكرامة".

وقال زيلينسكي، في المنشورات إن الأوكرانيين يتقدمون معا: "بما يوحدنا: التجربة والذاكرة ولغتنا الأم والأمل والإيمان".

وأضاف: "إننا نؤمن بالسلام وسنقاتل من أجله ونعمل لإحلاله".

وجاء خطابه بنبرة مناقضة لنبرة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعرب عن ثقته في تحقيق النصر في حرب أوكرانيا في رسالته بمناسبة رأس السنة الجديدة.