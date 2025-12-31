 في رسالته بمناسبة رأس السنة.. زيلينسكي: العام الماضي اتسم بالولاء والصمود.. ونؤمن بالسلام وسنقاتل من أجله - بوابة الشروق
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 10:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟

النتـائـج تصويت

في رسالته بمناسبة رأس السنة.. زيلينسكي: العام الماضي اتسم بالولاء والصمود.. ونؤمن بالسلام وسنقاتل من أجله

كييف - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 31 ديسمبر 2025 - 10:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 ديسمبر 2025 - 10:33 م

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيليسنكي، على إيمانه بحلول السلام في البلاد في رسالته بمناسبة رأس السنة الجديدة اليوم الأربعاء.

وقال عبر موقع "فيسبوك" ومنصة "إكس"، إن العام الماضي اتسم "بالولاء والصمود، والمبادئ واستمرار العمل اليومي للأوكرانيين".

وأضاف: "لقد كان هذا ممكنا بفضل المدافعين عنا"، موجها الشكر لمن حاربوا بالنيابة عن أوكرانيا و "لكل من يثمنون الحرية والكرامة".

وقال زيلينسكي، في المنشورات إن الأوكرانيين يتقدمون معا: "بما يوحدنا: التجربة والذاكرة ولغتنا الأم والأمل والإيمان".

وأضاف: "إننا نؤمن بالسلام وسنقاتل من أجله ونعمل لإحلاله".

وجاء خطابه بنبرة مناقضة لنبرة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعرب عن ثقته في تحقيق النصر في حرب أوكرانيا في رسالته بمناسبة رأس السنة الجديدة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك