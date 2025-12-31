الهلال يسحق الخلود بثلاثية ويواصل مطاردته للنصر على صدارة الدوري السعودي

حقق فريق الهلال فوزًا مستحقًا على مضيفه الخلود، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

بدأ الزعيم اللقاء بقوة، وتمكن لاعبه الصربي سيرجي سافيتش من افتتاح التسجيل في الدقيقة 45 بتسديدة قوية سكنت شباك الخلود، قبل أن ينجح راميرو انريكي في تعديل النتيجة من ركلة جزاء بالدقيقة 45+5.

وفي الشوط الثاني، فرض الهلال سيطرته على مجريات اللعب، وسجل ثيو هرنانديز الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة 61، قبل أن يضيف الفرنسي الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 84، ليحسم الهلال المباراة لصالحه.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الهلال إلى 29 نقطة، محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بفارق نقطتين عن المتصدر النصر، الذي تعثر أمام الاتفاق بالتعادل 2-2 في الجولة نفسها.

في المقابل، ظل فريق الخلود في المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط، معانياً للابتعاد عن مناطق الخطر في جدول المسابقة.