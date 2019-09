«يويفا» يكشف ملاعب نهائيات دوري أبطال أوروبا حتى عام 2023

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أمس الثلاثاء، عن الملاعب التي ستستضيف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الثلاث سنوات المقبلة، بالإضافة لملعب نهائي الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي لعام 2021.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الملاعب التي ستستضيف المباريات النهاية للمسابقة، حيث سيستضيف ملعب "كريستوفسكي"

بسانت بطرسبرج في روسيا نهائي عام 2021.

واستضاف ملعب سان بطرسبرج نهائي البطولة في 2008، حيث جمعت المباراة النهائية آنذاك فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين وفاز باللقب فريق مانشستر يونايتد بركلات الترجيح.

أما نهائي عام 2022 فسيقام بملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونيخ الألماني، كما تم إعلان استضافة ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن لنهائي عام 2023.

واستضاف ملعب ويمبلي المباراة النهائية ثماني مرات سابقة كان آخرها في 2013 عندما توج بايرن ميونخ باللقب عقب فوزه على بوروسيا دورتموند 2/ 1.

وبالنسبة لمباراة السوبر الأوروبي لعام 2021، بين بطل دوري الأبطال والدوري الأوروبي، فستقام بالملعب الدولي المتواجد في بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي، عن استضافة ملعب رامون سانشيز معقل فريق إشبيلية الإسباني لمباراة نهائي الدوري الأوروبي عام 2021.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة إسطنبول التركية نهائي دوري الأبطال العام المقبل، وجدانسك البولندية نهائي «يوروبا ليج».، وهي أول مباراة نهائية تستضيفها تركيا بعد نهائي 2005، والذي فاز فيه ليفربول على ميلان يركلات الترجيح أيضا.

وأقيم نهائي دوري الأبطال لعام 2019 في العاصمة الإسبانية مدريد على ملعب واندا متروبوليتانو التابع لنادي أتلتيكو، وانتهى بتتويج فريق ليفربول على حساب مواطنه الإنجليزي توتنهام هوتسبر.

📍 The 2021 UEFA @ChampionsLeague final will be held at the St Petersburg Stadium, Russia.#UEFAExCo pic.twitter.com/GKpFTXBfVx — UEFA (@UEFA) September 24, 2019