«يويفا» يكشف ملاعب نهائيات دوري أبطال أوروبا حتى عام 2023

وأقيم نهائي دوري الأبطال لعام 2019 في العاصمة الإسبانية مدريد على ملعب واندا متروبوليتانو التابع لنادي أتلتيكو، وانتهى بتتويج فريق ليفربول على حساب مواطنه الإنجليزي توتنهام هوتسبر.