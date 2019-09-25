بيلوسي تدلي ببيان بشأن مساءلة ترامب بعد اجتماع للديمقراطيين

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تدلى نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، ببيان الثلاثاء الساعة الخامسة مساء (2100 بتوقيت جرينتش) وسط دعوات متزايدة بين الديمقراطيين لمساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وتتحدث بيلوسي بعد اجتماع مع قيادة الحزب الديمقراطي.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن 158 نائبًا من بين 235 نائبًا في مجلس النواب يؤيدون اتخاذ إجراءات لمساءلة الرئيس.

وقال بيرني ساندرز أحد المتنافسين للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية اليوم الثلاثاء إنه يؤيد إجراء تحقيق بهدف مساءلة الرئيس.