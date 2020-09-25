 تونبرج تشارك في يوم عالمي للعمل من أجل المناخ - بوابة الشروق
الجمعة 25 سبتمبر 2020 1:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

تونبرج تشارك في يوم عالمي للعمل من أجل المناخ

ستوكهولم - د ب أ
نشر في: الجمعة 25 سبتمبر 2020 - 1:03 م | آخر تحديث: الجمعة 25 سبتمبر 2020 - 1:03 م

انضمت ناشطة المناخ السويدية جريتا تونبرج، اليوم الجمعة، إلى نشطاء شباب آخرين خارج البرلمان السويدي في إطار يوم عالمي للعمل من أجل المناخ.

وغردت تونبرج عبر موقع تويتر: "الإضراب المدرسي الأسبوع 110. اليوم هو يومنا العالمي للعمل المناخي، نظمنا إضرابا في أكثر من 3100 مكان! في السويد، لا يُسمح بتجمع أكثر من 50 شخصا بسبب كوفيد- 19، فنتكيف مع ذلك".

وأظهرت صورة نشرتها تونبرج تواجدها برفقة العديد من النشطاء الآخرين وهم يرتدون أقنعة واقية ويقفون بعيدا عن بعضهم البعض.

كما كانت تحمل لافتة مكتوبة باليد كتب عليها "إضراب مدرسي من أجل المناخ" ولافتة أخرى تدعو إلى "العدالة المناخية" مع تذكير الآخرين بالحد الأقصى البالغ 50 شخصا في التجمعات.

ونظمت الفتاة /17 عاما/ أول احتجاج أسبوعي لها أمام البرلمان السويدي في أغسطس 2018، الذي تطور ليصبح حركة عالمية للفت الانتباه إلى تغير المناخ.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك