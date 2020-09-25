أعلنت شركة مياه دمياط، عن قطع المياه يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020م من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الرابعة عصرا، نظرا لأعمال تعديل الخطوط المتعارضة مع خط طرد 1000مم من التوسعات الجديدة لمحطة مياه كفر سليمان، تمهيدا للبدء في تجارب التشغيل، والذي يترتب عليه انقطاع خدمة المياه عن المناطق الاتية ( مركز ومدينة كفر سعد وقرية السنانية) وكذلك ضعف المياه عن ( مركز ومدينة كفر البطيخ ومدينة رأس البر).

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط بالسادة المواطنين الكرام بتخزين احتياجاتهم الضرورية من مياه الشرب خلال تلك المدة، ولحين الانتهاء من أعمال الصيانة.