مستقبل وطن يتحمل رسوم تصالح 27 ألف حالة من محدودي الدخل فى جميع المحافظات

أعلن حزب مستقبل وطن، أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لمؤسسات الدولة بشأن ضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين وانطلاقا من مسئولية الحزب الوطنية ودوره المجتمعي فقد تقرر أن يتحمل الحزب قيمة مقابل التصالح لعدد ألف حالة مخالفة بكل محافظة من حالات محدودي الدخل بإجماعي 27 ألف حالة على مستوى الجمهورية.

وينوه الحزب بأنه بدأ بالفعل في حصر الحالات المستحقة على مستوى محافظات الجمهورية، لإنها تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة القانونية التي حددها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ودعا الحزب كافة المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال الوطنيين تفعيل دورهم المجتمعي في هذا الشأن وتحمل مسئوليتهم الوطنية نحو دعم المواطن المصري تحت رعاية رئيس الجمهورية.