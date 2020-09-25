أمين عام الشيوخ: انعقاد المجلس عقب إعلان السيسي الأعضاء الـ100 المتبقين

قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن انعقاد أولى الجلسات يسبقها إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الـ100 المتبقيين من أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى مخصصة لأعضاء المجلس فقط، ويرأسها أكبر الأعضاء سنا ويتم فيها حلف اليمين واختيار الرئيس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء القاهرة»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن القانون الذي ينص على انعقاد المجلس في أول أكتوبر غير إلزامي وإنما تنظيمي، لافتا إلى أن الرئيس هو الذي يصدر قرار الانعقاد.

وأشار إلى أنه يتم العمل باللائحة الخاصة بمجلس النواب، فيما لا يتعارض مع عمل الشيوخ وذلك لحين وضع اللائحة، مؤكدا أن المجلس هو الذي سيشكل لائحة عمله وسيتم عرضها على مجلس النواب للموافقة ومن ثم تقديمها للرئيس.

وتابع أنه قد استقبل 190 عضوًا من أعضاء مجلس الشيوخ، معربا عن سعادته بلقاء الأعضاء، ولفت إلى أن أعمال الإصلاح داخل مبنى المجلس ستنتهي قبل نهاية الأسبوع المقبل.