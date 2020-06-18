محافظ كفر الشيخ: افتتاح 5 مساجد بـ 14 مليون جنيه يشهد أن مصر تبني ولا تخرب

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح 5 مساجد في 5 مدن وقرى بتكلفة 14 مليون جنيه، وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الافتتاحات بحضور الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من رؤساء المدن ونواب رؤساء المدن ورؤساء الوحدات القروية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، افتتاح 5 مسجد بتكلفة 14 مليون جنيه ، من بين 19 مسجدا ما بين إنشاء وإحلال وتجديد بقرى ومدن المحافظة بتكلفة إجمالية 55 مليون جنيه، مشيرًا إلى افتتاح 7 مساجد في 7 قرى، وهي كوم السعداء بمركز فوه،. والنور بعزبة السعدة بمركز مطوبس، ومسجد الرحمة تعاون ثان بمركز الحامول، ومسجد الفتح بالقصابي بمركز سيدي سالم، ومركز الصالحين بصرصار مركز سيدي سالم، ومسجد الشيخ حسن بقرية صندلا مركز كفر الشيخ، ومسجد عثمان عفان بقرية سيدي نصر، خلال الأيام الماضية.

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، إن افتتاحات المساجد شاهد عيان على أن مصر تبني ولا تخرب ،ولا عزاء لجماعات الضلال والتخريب، الذين يشككون مع أنهم لا يعرفون لبيوت الله حرمة، والدليل ما حدث بمسجد الروضة بسيناء، فهو شاهد على ضلالهم، ومصر سائرة في الطريق الصحيح، لبناء الوطن بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وستظل مصر راعية الإسلام وبيوت الله، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعمار وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد المساجد، وأن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حريص على بيوت الله.

وأكد يونس افتتاح 5 مساجد وهي مساجد عمرو بن العاص، بعزبة فؤاد رجب فوه ، و الدوايدة الجديد .،و52الكبير بقرية المنصورة بالحامول، وزهير المحطة بقلين، ومسجد سيدي أحمد ربيع بدسوق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ، والشيخ محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف.