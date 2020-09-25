7 طرق لاستخدام العسل في روتين العناية بالبشرة والشعر

يُعرف العسل بالكثير من الفوائد الجمالية، لا سيما وأنه يستخدم منذ عدة قرون لعلاج العديد من الأمراض، بالإضافة إلى أنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا وعلاجية يمكن أن تغذي البشرة والشعر، لذلك نشر موقع "ريال ستايل نتورك" مجموعة من المعلومات حول كيفية استخدام العسل في روتين العناية بالبشرة والشعر.

* مرطب للجلد

يعمل العسل الأبيض كمرطب جيد للعديد من مناطق الجسم، حيث يمكن مزج ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، وفرك هذا الخليط على مناطق الجلد الصلبة مثل كعب القدم والمرافق لمدة 10 دقائق، وذلك للتخلص من الجلد الميت الموجود على هذه المناطق.

* مرطب للبشرة

يعمل العسل بشكل رائع على ترطيب البشرة الجافة، وذلك عن طريق وضع ملعقة صغيرة من العسل على الوجه لمدة 10-15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر.

* تهدئة الحروق والالتهابات

يحتوي العسل الأبيض على الكثير من الخصائص المضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تهدئة الحروق والالتهابات، وذلك عن طريق خلط ملعقة واحدة من العسل مع ملعقتين من جل الصبار وتقليبه حتى يصبح قوامه جلًا ثم يوضع على المنطقة المصابة لتهدئتها.

* بلسم الشفاه

يمكن وضع العسل الخام على الشفاه المتشققة، ولكن في البداية يجب استخدام قطعة قماش قطنية نظيفة لتقشير الشفاه، وبمجرد الانتهاء من عملية التقشير، يمكن وضع طبقة رقيقة جدًا من العسل على الشفاه طوال الليل، وذلك للحصول على شفاه أكثر نعومة.

* علاج حب الشباب

يمكن أن تساعد خصائص المضادات الحيوية الموجودة في العسل على تحسين حب الشباب، وذلك عن طريق العلاج الموضعي وتطبيق العسل فقط على منطقة البثور الملتهبة وعلامات حب الشباب، وذلك لتهدئة الإحمرار.

* شامبو معزز

يمكن الاستفادة من خصائص العسل الأبيض في تقوية الشعر، وذلك عن طريق خلط ملعقة صغيرة من العسل مع كمية من الشامبو بحجم العملة المعدنية للحصول على شعر صحي قوي ولامع.

* مقشر لطيف

يمكن صنع مقشرًا منزليًا بالعسل والليمون والسكر، وذلك لأنه يعمل على تفتيح البشرة واستعادة توهجها.