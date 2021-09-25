رئيس وزراء رومانيا يفوز بقيادة الحزب الحاكم بينما يلوح فى الأفق تصويت على الثقة

فاز رئيس وزراء رومانيا فلورين سيتو في معركة على زعامة الحزب الليبرالي الحاكم، على الرغم من أن النتيجة لن تُهدئ التوترات داخل الائتلاف الحاكم وقد تضعف موقفه بالفعل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وبعد تصويت أعضاء الحزب اليوم السبت، سيحل فلورين سيتو محل الرئيس الحالى لودوفيك أوربان. ولكن صراعهما في الأشهر الأخيرة أدى إلى انقسام الليبراليين وقد يقلل من فرص سيتو في النجاة من اقتراح بحجب الثقة يلوح في الأفق، وفقا لبلومبرج.

وأشارت الوكالة إلى أنه في الأشهر التسعة التي تولى فيها منصبه، لم يعزز سيتو سوى سجل رومانيا باعتبارها الدولة الأكثر تقلبا سياسيا في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أثار عداء زملائه الليبراليين وأكبر حزب صغير في التحالف الحاكم (يو إس آر بلاس) ، الذي بدأ التصويت على الثقة في محاولة لإجباره على الخروج.

وقد دفعت هذه المناوشات السياسية عملة الليو المحلية إلى الانخفاض لمستوى قياسي مقابل اليورو.

وقال سيتو ، وهو تاسع رئيس وزراء للبلاد خلال العقد الماضي: "سوف أفعل كل ما في وسعنا لاستعادة الائتلاف الحاكم، غير أننى لن اسمح بجثو الحزب الليبرالى على ركبتيه".

ومن المقرر أن تعلن المحكمة الدستورية يوم الثلاثاء ما إذا كان البرلمان يستطيع التصويت على اقتراح الثقة بعد طعن قانونى من الحكومة. وفى حالة استمراره ، سيحتاج سيتو الى دعم من الحزب الديمقراطى الاجتماعى المعارض أو اتحاد إنقاذ رومانيا (يو إس آر) للبقاء فى السلطة .