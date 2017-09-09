حكومة كردستان العراق بشأن مؤتمر التطبيع: ملتزمون بالسياسة الخارجية للحكومة الاتحادية

أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، جوتيار عادل، اليوم السبت، أن الإقليم ملتزم بالإطار العام للسياسة العراقية الخارجية.

وقال عادل، في تصريح للعراقية الإخبارية، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "إقليم كردستان لم يمثل في الاجتماع الأخير في أربيل"، مؤكداً "التزام الإقليم بالإطار العام للسياسة الخارجية العراقية".

وأضاف عادل، أن "موقف الإقليم من إسرائيل مرتبط بالدستور العراقي"، لافتاً إلى أن "موقف الإقليم من القضية الفلسطينية مرتبط أيضاً بالدستور العراقي".

وكانت الحكومة العراقية أصدرت في وقت سابق اليوم بيانا أعربت فيه عن رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة أربيل بإقليم كردستان ورفع شعار التطبيع مع إسرائيل.

وقالت الحكومة في بيانها إن "هذه الاجتماعات لاتمثل أهالي وسكان المدن العراقية العزيزة، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث باسم سكانها، وأنها تمثل مواقف من شارك بها فقط، فضلًا عن كونها محاولة للتشويش على الوضع العام وإحياء النبرة الطائفية المقيتة، في ظل استعداد كل مدن العراق لخوض انتخابات نزيهة عادلة ومبكرة، انسجاماً مع تطلعات شعبنا وتكريساً للمسار الوطني الذي حرصت الحكومة على تبنيه والمسير فيه".

وأوضحت الحكومة أن "طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستورياً وقانونياً وسياسياً في الدولة العراقية، وأن الحكومة عبرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ورفض كل أشكال الاستيطان والاعتداء والاحتلال التي تمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".

ويوم أمس الجمعة، عقد مؤتمر "السلام والاسترداد" في إقليم كردستان العراق، ودعا إلى التطبيع مع إسرائيل بحضور شخصيات عشائرية.