 سوريا: ارتفاع عدد الإصابات بمرض الكوليرا إلى 338 إصابة و29 وفاة - بوابة الشروق
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سوريا: ارتفاع عدد الإصابات بمرض الكوليرا إلى 338 إصابة و29 وفاة

أ ش أ
نشر في: الأحد 25 سبتمبر 2022 - 11:58 م | آخر تحديث: الأحد 25 سبتمبر 2022 - 11:58 م

أعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بمرض الكوليرا ليصل فى عدد من المحافظات السورية إلى 338 إصابة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 29 شخصا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة السورية الدكتور زهير السهوي، أن الإصابات تتوزع في محافظة حلب بمعدل 230 إصابة، ومدن دير الزور 55 إصابة، والحسكة 25، إصابة، واللاذقية 19 إصابة، وحمص 5 إصابات، والعاصمة دمشق 4 إصابات، مشيرا إلى أن الوفيات تتوزع في مدن حلب 25 ضحية ودير الزور وفيتان، والحسكة وفيتان.


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