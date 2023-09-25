علق الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الإثنين، الجدول الزمني لمواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية والمقرر عقدها خلال أيام 10 و 11 و12 ديسمبر.



وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» عبر شاشة «الحياة» مساء الإثنين، إن الجدول الزمني لإجراءات انتخابات الرئاسة يوافق أحكام القانون والدستور بدءا من فتح باب تلقي طلبات الترشح إلى إجراءات البت في التظلمات والطعون، مشيرا إلى إجراء الإعادة ضمن الفترة الزمنية الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات.



وأضاف أن الإعلام المصري يقف على مسافة واحدة من المرشحين جميعا، موضحا أن الأزمة الاقتصادية الراهنة لا تقتصر على مصر وحسب؛ بل العالم أجمع يعاني من تداعياتها السلبية، متهما ما أسماه «الطابور الخامس» بمحاولة التهويل وافتعال الأزمات.



وحذر قائلا: «الطابور الخامس يزيد من الأزمات المصطنعة الفترة المقبلة جدا على مستوى أسعار السلع، والطرق النهاردة أصبحت زحمة غير عادية ودا شيء غريب جدا، وبيحصل تعطيل في حركة المرور، أهل الشر موجودين ومش ساكتين»، حسب تعبيره.



وشدد على أهمية المشاركة الوطنية في الاستحقاق الرئاسي المقبل باعتباره حقا دستوريا لكل مواطن دون النظر إلى اسم المرشح، داعيا: «أنزل قول رأيك وعبر بصوتك علشان تساهم في بناء الوطن المرحلة المقبلة».