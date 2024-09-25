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ضبط 369 قطعة آثار بحوزة شخص في أسيوط

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 1:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 1:14 م

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار في ضبط 369 قطعة آثار بحوزة شخص في أسيوط.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار حيازة مزارع، له معلومات جنائية، لقطع أثرية بمسكنه بدائرة مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط.

تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر داخل المنزل على حفرة والأدوات المستخدمة في الحفر و(369 قطعة أثرية)، وبمواجهته أقر بقيامه بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار وحيازته للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الاتجار.

بإجراء المعاينة المبدئية بمعرفة مفتشي آثار المنطقة تبين أن جميع القطع المضبوطة "أثرية" وتعود للعصور المصرية القديمة واليونانية والإسلامية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وحيازة والاتجار بالقطع الأثرية حفاظًا على ثروة البلاد وتراثها القومي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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