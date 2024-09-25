حصيلة قتلى فيضانات ميانمار تتضاعف إلى 419

قالت الحكومة العسكرية في ميانمار، إن الفيضانات الأخيرة أودت بحياة 419 شخصا في 9 أقاليم، أي نحو ضعف الأرقام السابقة.

وأفاد نائب رئيس المجلس العسكري سو وين، في بيان، بأن الفيضانات الناتجة عن الإعصار ياجي والموسم المطير الجنوبي الغربي طالت أكثر من 14 ألف شخص في 54 بلدة، وأغرقت 750 ألف فدان من حقول الأرز.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن سو وين القول إن الحكومة خصصت 30 مليار كيات (3ر14 مليون دولار) لجهود الإغاثة وإعادة الإعمار. وسوف يعاد فتح المدارس في أكتوبر.

وقدر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن الفيضانات ألحقت أضرارا بنحو 890 ألف شخص. وأضاف التقرير "فيما يواصل الوضع التطور مع صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة، من المتوقع أن يرتفع عدد المتضررين والقتلى".