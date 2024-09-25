خامنئي: قوة حزب الله أكبر بكثير مما تتصور إسرائيل

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن «ما يجري في لبنان وفلسطين اليوم، يشبه فترة الدفاع المقدس الإيرانية في الثمانينيات».

وأضاف في كلمة، اليوم الأربعاء، أن «الكيان الصهيوني لن يتمكن من الانتصار على قوى المقاومة»، لافتًا إلى أن «قوة حزب الله أكبر بكثير مما يتصور العدو».

وأشار إلى أن «قوات المقاومة لا تمتلك إمكانيات العدو وعتاده لكنها ستنتصر في النهاية»، مضيفًا: «لو كانت إسرائيل تستطيع هزيمة المقاومة في غزة والضفة ولبنان لما ارتكبت المجازر بحق المدنيين».

ونوه أن «حزب الله لن يتلقَ الهزيمة باغتيال قادته»، موضحًا أن «حزب الله يتعرض لما يتعرض له الآن جراء دعمه لغزة».

وفي سياق متصل، أشار إلى أن «إيران لن تغير نهجها وسياستها»، مضيفًا: «لم نخضع للضغوط ولن نخضع لها الآن أيضا، والعدو لا يتجرأ على مهاجمة أراضينا بسبب صمود شعبنا لكنه يمارس العداء بشكل آخر».