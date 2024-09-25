جامعة الوادي الجديد تنهي استعدادتها لبدء العام الجامعي الجديد 2024/2025

أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، متابعته جاهزية مختلف كليات الجامعة وإنهاء الإجراءات اللازمة استعدادا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى؛ لبدء العام الجامعي 2024/2025، وفق المواعيد المقررة للمجلس الأعلى للجامعات من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لانطلاق العملية التعليمية بكليات الجامعة، وتشمل كليات الطب البشري والصيدلة والطب البيطري والعلوم والزراعة والتربية والآداب والتربية الرياضية.

وقال طنطاوي، إن الجامعة وضعت جدول لإجراء الكشف الطبى للطلاب الجدد بدء من 15 سبتمبر الجاري، وفق الجدول الموضوع من قبل شئون التعليم والطلاب بمقر عيادات كلية الطب البشري بحي الأمل لطلاب الخارجة وباريس والطلاب من المحافظات الأخرى، ومقر مكتب الجامعة بمدينة موط لطلاب الداخلة وبلاط والفرافرة؛ تسهيلا على الطلاب وأولياء أمورهم من مشقة السفر والانتقال إلى مقر الجامعة بمدينة الخارجة.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم الانتهاء من مختلف أعمال الصيانة في المدن الجامعية من أعمال السباكة والدهانات والتجهيزات والفرش وتطوير قاعات المذاكرة وصالات الطعام والتطوير الشامل لمباني المدن الجامعية، وإنهاء إجراءات تشغيل سخانات مياه المدن الجامعية للطلبة والطالبات بالطاقة المتجددة بدلا من الغلايات، وذلك في إطار برتوكول التعاون مع جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة؛ بهدف تقديم خدمة متميزة لطلاب الجامعة المغتربين.

وأشار طنطاوي، إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرا بالمدن الجامعية، وتعمل على تطويرها بشكل مستمر ودائم لتصبح مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة وممارسة الأنشطة والهوايات الطلابية المختلفة لجميع الطلاب حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على الإبداع والتفوق.

وأكد أن الجامعة حريصة على توفير إحتياجات العملية التعليمية وتجهيز القاعات والمدرجات والمعامل الطلابية والمدن الجامعية، وجميع المتطلبات التي تضمن حسن سير العملية التعليمية، والأمن والراحة للطلاب، من أجل تهيئة الجو الملائم؛ لتلقي العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد.

وأوضح أن المدن الجامعية ستستقبل الطلاب الراغبين في الإقامة بالمدن الجامعية من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم تخصيصه لعملية التقديم للمدن الجامعية في الفترة المحددة، وتوفير مختلف سبل الدعم والرعاية لأبناء الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير بيئة مناسبة لظروفهم؛ مما يساعدهم على تيسير العملية التعليمية لهم والمشاركة في الأنشطة الطلابية التي تنظمها رعاية الشباب بكليات الجامعة، واستثمار أوقات الفراغ في أنشطة تخدم العملية التعليمية، وتكتشف مواهبهم العلمية والفنية والرياضية للمشاركة في الأنشطة التي تنظمها وزارة التعليم العالي مع مختلف الوزارات والهيئات للارتقاء بجامعة الوادي الجديد في شتى المجالات، متمنيا للطلاب التوفيق والنجاح.