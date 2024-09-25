ألمانيان في عداد المفقودين جراء فيضانات في وسط إيطاليا

جرفت مياه الفيضانات امرأة ألمانية وطفلا يبلغ من العمر خمسة أشهر بعد هطول أمطار غزيرة في منطقة توسكانا وسط إيطاليا.

وأكد متحدث باسم فرقة الإطفاء الإيطالية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الاثنين في عداد المفقودين. ويُقال إن المفقودين هما جدة وحفيدها، وكانا في عطلة مع عائلتهما في بلدة مونتيكاتيني فالي دي سيسينا بالقرب من بيزا.

ووفقا لفرقة الإطفاء، تمكن باقي أفراد العائلة الألمانية، والدا الطفل وجده، من الفرار إلى سطح منزلهم الريفي خلال الفيضانات.

وكانت العائلة، التي تنحدر من ميونخ، في عطلة في توسكانا لمدة أسبوع تقريبا عندما داهمتهم الفيضانات، حسبما أفادت شرطة الكارابينييري في بيزا في رد على استفسار من (د.ب.أ).

وليلة الاثنين، تأثرت المنطقة المحيطة ببيزا وليفورنو في منطقة توسكانا، التي تحظى بشعبية مقضي الإجازات، بهطول أمطار غزيرة.

وفي بلدية مونتيكاتيني فالي دي سيسينا، فاض مجرى نهر ستيرزا على ضفتيه، ما أدى إلى غمر البلدة والتسبب في أضرار جسيمة.

وقال رئيس منطقة توسكانا، أوجينيو جياني، صباح الثلاثاء إن المنطقة المحيطة بمونتيكاتيني فالي دي سيسينا شهدت هطول 226 مليمترا من الأمطار خلال ست ساعات، "وهو أكثر مما يسقط عادة في شهر كامل".

وأضاف جياني عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لم تشهد المنطقة هذا الكم من الأمطار في فترة زمنية قصيرة كهذه منذ بدء تسجيل هذه الإحصائيات".

وفي وقت لاحق أمس الثلاثاء، أشار جياني إلى أن البحث عن الشخصين المفقودين ما زال مستمرا.