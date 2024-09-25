بابا الفاتيكان: يجب وقف تصعيد الصراع في الشرق الأوسط

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، المجتمع الدولي للتحرك ردا على الهجمات الإسرائيلية الضخمة في لبنان.

وقال البابا اليوم الأربعاء في ساحة القديس بطرس: "آمل أن يقوم المجتمع الدولي بكل ما في وسعه لوقف هذا التصعيد المروع. إنه أمر غير مقبول".

وأعرب عن صدمته إزاء الهجمات الجوية التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية. وقال البابا إنه تم تسجيل الكثير من حالات الوفاة ودمار واسع في لبنان.

ويشار إلى أن المنطقة الحدودية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، تشهد اشتباكات منذ عدة أشهر، تصاعدت خلال الأيام الماضية.

وتعد أحدث هجمات شنتها إسرائيل، لقي خلالها مئات الأشخاص حتفهم وأدت لإصابة الكثير، الأكثر خطورة منذ نحو عقدين، كما أنها فاقمت المخاوف الدولية من احتمالية حدوث تصعيد لا يمكن السيطرة عليه في المنطقة.