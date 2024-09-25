الأوقاف: 50 مليون جنيه قروض حسنة من الموارد الذاتية بدون أي فوائد للعاملين بالوزارة

• رفع قيمة القرض الحسن لـ 25 ألف جنيه لذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة

قرر وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، ضخ 50 مليون جنيه قروض حسنة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية، لأول مرة في تاريخ الوزارة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن القروض تكون بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية لأبناء الوزارة من العاملين بها والمديريات الإقليمية وديوان عام الهيئة والمناطق التابعة لها والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومستشفى الدعاة وأيضًا منح العاملين بالجهاز الإداري للدولة قروض حسنة دون أي فوائد أو مصروفات إدارية.

وأضافت الوزارة، أنه تم رفع قيمة القرض الحسن إلى 25 ألف جنيه لذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة "الأورام السرطانية الفشل الكلوي , وأمراض القلب"، وحالات الزواج الحديثة للنفس أو لأحد الأبناء ، وذلك تحقيقاً لرسالة الوزارة في المجتمع.

ويأتي ذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف بالإسهام في برامج الحماية الاجتماعية، ومن منطلق تعظيم الوزارة لمواردها الذاتية ودورها في خدمة المجتمع، علما بأن القرض يسدد بدون إضافة أية رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير، ويتم استيفاء القرض وفق نظام منضبط يتم تدويره.