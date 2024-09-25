 المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف قرب غور الأردن - بوابة الشروق
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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف قرب غور الأردن

د ب أ
نشر في: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 3:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 3:40 ص

أعلنت جماعات مسلحة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، عن قصف "هدف" قرب غور الأردن.

ونقلت وكالة أنباء السومرية نيوز عن في بيان لتلك الجماعات أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال (الإسرائيلي)، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأربعاء بالطيران المسيّر هدفاً قرب غور الأردن بأراضينا المحتلة".

وأكد البيان "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"، دون أن يوضح طبيعة الهدف.


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