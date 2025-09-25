سول: بيونج يانج تمتلك أربع منشآت لتخصيب اليورانيوم لصنع أسلحة نووية

قال مسؤول رفيع المستوى في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية تشغل ما مجموعه أربع منشآت لتخصيب اليورانيوم، ما يعزز تقديرات خارجية تشير إلى امتلاكها عدة محطات نووية سرية، بالإضافة إلى الموقع المعروف على نطاق واسع قرب العاصمة بيونج يانج.

ودعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، إلى توسيع سريع لبرنامج بلاده النووي، حيث أعلن مؤخرا، ردا على المبادرات التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يجعل من الأسلحة موضوعا للتفاوض.

وقال وزير الوحدة الكوري الجنوبي، تشونج دونج يونج، لصحفيين محليين، إن أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في المنشآت الأربع، بما في ذلك الموقع المعروف في يونجبيون ، الذي يقع على بعد نحو 100 كيلومتر (60 ميلا) شمال بيونج يانج، تعمل يوميا، مؤكدا الحاجة الملحة لوقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

ولم يقدم تشونج مزيدا من التفاصيل بشأن مواقع المواقع النووية الأخرى غير المعلنة، وذلك بحسب ما ذكرته وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية.