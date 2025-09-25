محافظ قنا يوقع بروتوكول تعاون لتأسيس أول مركز إقليمي للتنمية الحضرية بجنوب الصعيد

شهدت محافظة قنا، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يقضي بإنشاء أول مركز إقليمي للتنمية الحضرية بجنوب الصعيد تحت مسمى مختبر قنا للتنمية الحضرية.

وقّع البروتوكول كل من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتور أحمد رزق، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" في مصر.

ويهدف المركز إلى أن يكون منصة إقليمية متكاملة لتطوير السياسات والأدوات الخاصة بالتنمية العمرانية، وتعميم الممارسات الناجحة، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة والجهات الدولية الداعمة للتنمية. كما يسعى إلى رفع كفاءة التخطيط العمراني بمحافظات إقليم جنوب الصعيد عبر الاعتماد على المعرفة والبيانات الدقيقة، وتشجيع المشاركة المجتمعية والشفافية.

وأكد محافظ قنا أن إنشاء المركز يمثل نقلة نوعية في دعم جهود التنمية المحلية، إذ يرسخ آلية مؤسسية دائمة للتجريب والابتكار في السياسات والمشروعات، ويعزز مكانة قنا كقطب تنموي للإقليم، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والأجندة الحضرية الجديدة.

وأوضح عبد الحليم أن "مختبر قنا" سيركز عمله على ثلاثة محاور أساسية: إنشاء مرصد حضري إقليمي لمتابعة مؤشرات التنمية، إطلاق منصة للابتكار وتبادل الخبرات في التخطيط العمراني، وتأسيس مركز للمعرفة الحضرية يتولى إعداد دلائل إرشادية وبرامج تدريبية متخصصة.

من جانبه، أشاد الدكتور هشام الهلباوي بالتعاون مع محافظة قنا، مشيرًا إلى أن تأسيس المركز يمثل خطوة مهمة نحو دعم التنمية الحضرية المتكاملة في جنوب الصعيد، والاستفادة من المقومات الاقتصادية والتراثية والطبيعية للإقليم لتعزيز تنافسيته على المستويين الوطني والإقليمي.