أوكرانيا تعلن تدمير طائرتي شحن بالقرم وإسقاط مقاتلة في زاباروجيا

أعلنت أوكرانيا الخميس، تدمير طائرتي شحن روسيتين بهجوم على شبه جزيرة القرم، وإسقاط مقاتلة من طراز "سو34" في زاباروجيا.

وأشار بيان نشرته دائرة الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية على منصة "تلجرام"، إلى تدمير طائرتي شحن روسيتَين من طراز An-26 في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بصورة غير قانونية عام 2014.

وأوضح البيان أن الهجوم نفذته وحدة "بريماري" الخاصة التابعة لدائرة الاستخبارات باستخدام طائرات مسيرة، وأنه أسفر عن احتراق طائرتي الشحن.

من جهة أخرى، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية على "تلغرام" إسقاط مقاتلة روسية من طراز "سو-34" بمقاطعة زاباروجيا الأوكرانية.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.