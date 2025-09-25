9 بنوك رائدة تطور عملة رقمية مستقرة أوروبية جديدة

أعلنت تسعة بنوك أوروبية، اليوم الخميس، أنها تطور بشكل مشترك عملة مستقرة قائمة على اليورو.

والعملة المستقرة هي عملة رقمية قيمتها مرتبطة بالأصول المستقرة لتجنب تقلب الأسعار، على عكس البيتكوين أو الإيثريوم، مثلا، اللتين يمكن أن تزيدان أو تنخفضان بشدة في القيمة.

وعلى عكس البيتكوين، تستند العملة الرقمية المقررة على تقنية سلسلة الكتلة (بلوكتشين) أي أنها تعتمد على دفتر نقدي رقمي يمكن أن يصل إليه الجمهور.

والبنوك الضالعة في المشروع هي ديكا بنك الألماني، ويوني كريديت وبانكا سيلا، من إيطاليا، وأي.إن.جي. الهولندي، وكايسا بنك الإسباني، وكي.بي.سي البلجيكي، إس.إي.بي السويدي ودانسكه بنك الدنماركي، وبنك رايفايزن الدولي النمساوي. وقد تنضم بنوك أخرى لاحقا.

ومن المقرر إصدار العملة المستقرة في النصف الثاني من 2026. وقال متحدث باسم بنك ديكا إنها سوف تمتثل للائحة تنظيم أسواق الأصول المشفرة التابعة للاتحاد الأوروبي (ميكا) وسوف تتيح المدفوعات السريعة والمنخفضة التكلفة حول الساعة.

وتتيح العملة المستقرة إمكانية إجراء معاملات فعالة عبر الحدود، ومدفوعات قابلة للبرمجة، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد ومعالجة الأصول الرقمية من الأوراق المالية إلى العملة المشفرة.

ومن أجل تنفيذ هذه الخطط، أسس الكونسورتيوم المؤلف من البنوك التسع شركة جديدة في هولندا التي سوف يرخصها البنك المركزي الهولندي ويشرف عليها بوصفها مؤسسة مالية إلكترونية.