جامعة بنها تحصد عددا من الميداليات فى أسبوع شباب الجامعات الإفريقية

حصد طلاب جامعة بنها عددا من الميداليات في أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول والذي نظتمه جامعة أسوان خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الجاري بمشاركة 22 دولة إفريقية و24 جامعة مصرية.

وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة بالجامعة.

وقال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب، إن طلاب الجامعة شاركوا فى عدد من المسابقات المختلفة، وفازت الطالبة آمنة عبد العزيز بكلية التجارة على المركز الأول والميدالية الذهبية فى الغناء وتم اختيارها لإحياء الحفل الختامي للمهرجان، كما فاز الطالب عبد الخالق شعراوى بكلية الحاسبات بالمركز الثالث والميدالية البرونزية برمجيات (تنشيط السياحة ).

كما حصل الطلاب عبد الرحمن طارق، وعبد الرحمن سعد بكلية الهندسة ببنها على المركز الثالث والميدالية البرونزية عن إعادة تدوير البلاستيك المستعمل وتحويله إلى خيوط فى طابعة ثلاثية الأبعاد كما حصلت الجامعة فى دورى المعلومات على المركز الرابع.

من جانبه وجه الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الفائزين في فعاليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية، مؤكداً أن جامعة بنها حريصة على دعم أبنائها من الطلاب المتميزين للمشاركة في الفعاليات والمسابقات المختلفة.