إجلاء نحو 50 ألف شخص مع استعار حرائق غابات بولاية كاليفورنيا

ذكر مسؤولون أمريكيون أن حرائق الغابات مازالت مستعرة في أنحاء كاليفورنيا يوم الخميس، حيث تسبب حريق خارج نطاق السيطرة في شمال لوس أنجليس في عملية إجلاء إجباري لنحو 50 ألف شخص.

ويشتعل الحريق المسمى "تيك فاير" على مساحة ثلاثة آلاف فدان في منطقة أجوا دولسي، دون أن يتم احتواء أي جزء منه، حسبما ذكرت إدارة الإطفاء في لوس أنجليس عبر حسابها على تويتر ليل الخميس/الجمعة.

وتم إجلاء نحو 50 ألف شخص تقريبا كما تم استدعاء نحو 500 رجل إطفاء لمكافحة الحريق، بحسب إدارة الإطفاء، مشيرة إلى أن "تقدما جيدا" يتحقق.

وفي وقت سابق يوم الخميس، أمر المسؤولون في مقاطعة سونوما التي تشتهر بإنتاج النبيذ في شمال كاليفورنيا بإجلاء مئات السكان بعد أن انتشرت النيران بسرعة في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وقالت وزارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن الحريق الذي تؤججه الرياح الشديدة أدى إلى حرق حوالي 4050 هكتارا من الأراضي.

ووضع سكان مدينة جيسيرفيل ، الواقعة على مسافة نحو 100 كيلومتر شمال سان فرانسيسكو ، والبالغ تعدادهم 900 نسمة ، تحت الإخلاء الإلزامي يوم الخميس.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الحريق.

وتشتهر سونوما ، إضافة إلى وادي نابا القريب، بأنها مركز صناعة النبيذ في كاليفورنيا.