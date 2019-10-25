مسلحون مجهولون يقتلون عمدة فلبينيا متهم بالاتجار في المخدرات

قَتل مسلحون مجهولون اليوم الجمعة، عمدة بلدة محلية في الفلبين كان على قائمة الرئيس رودريجو دوتيرتي للمشتبه بهم في تعاونهم مع عصابات الاتجار في المخدرات بالبلاد.

وأوضحت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم، نقلاً عن الشرطة الفلبينية، أن المسلحين استهدفوا ديفيد نافارو عمدة بلدة في جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين، وأفراد الشرطة المرافقين له حينما كان في طريقه برفقتهم إلى إحدى مكاتب الادعاء العام في مدينة سيبو وسط البلاد.

واعتقلت الشرطة نافارو أمس الخميس بعد توجيه الاتهام إليه بالاعتداء على طبيب في سيبو.

يُشار إلى أن العمدة الفلبيني يُعد من بين أفراد القائمة التي وضعها الرئيس دوتيرتي للسياسيين المتورطين في الإتجار بالمخدرات.