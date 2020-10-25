فرنسا تسجل حصيلة قياسية لإصابات كورونا بأكثر من 52 ألف حالة منذ أمس

سجّلت فرنسا، اليوم الأحد رقماً قياسيا جديداً من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذ تخطى عدد المصابين 52 ألف حالة خلال الـ24 الماضية، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في يوم واحد منذ بداية الوباء.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية -في بيان نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية- إنه تم تسجيل 52010 حالة إصابة جديدة بوباء كوفيد-19، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 1138507 حالة.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 116 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 34761 حالة.

ودخل خلال الأسبوع الأخير 11179 مصابا جديدا إلى المستشفيات، فيما دخل خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة 233 مريضا إلى العناية المركزة بسبب تدهور وضعهم الصحي جراء الإصابة بكورونا.