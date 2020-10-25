إصابة رئيس البرلمان السلوفاكي بجروح خطيرة إثر حادث مروري

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أصيب رئيس البرلمان السلوفاكي بوريس كولار مساء اليوم السبت، بجروح خطيرة إثر حادث مروري في إحدى ضواحي العاصمة براتيسلافا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لقناة "تي إيه 3" التلفزيونية الإخبارية إن ثاني أكبر مسؤول في جمهورية سلوفاكيا كان "واعيا" خلال نقل قوات الإنقاذ له مساء اليوم السبت إلى المستشفى.

وأضافت المتحدثة أن ثلاثة اشخاص آخرين أصيبوا كذلك من بينهم سائق سيارة كولار الحكومية.

ولم تعلن الشرطة المزيد من التفاصيل حتى الآن.

وبحسب معلومات إعلامية أصيب كولار بجروح خطيرة في جميع أنحاء جسده وشكا من صعوبات في التنفس.

وقال رئيس الوزراء المحافظ إيجور ماتوفيتش لقناة "تي إيه 3" التلفزيونية إنه وفقا لمعلوماته فإن سائق سيارة أخرى تجاهل الضوء الأحمر عند أحد التقاطعات واصطدم بسيارة رئيس البرلمان بشدة خلال القيادة بسرعة عالية.

وأضاف رئيس الوزراء إنه فيما يبدو لم يصب أحد بجروح تهدد الحياة، وأن حالة كولار "مستقرة".

كولار هو مؤسس ورئيس الحزب الحاكم في سلوفاكيا واسمه حزب"نحن عائلة" ويتسم بالعداء للأجانب.