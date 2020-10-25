 القائم بالأعمال الأمريكي في أفغانستان يدين الهجوم على مركز تعليمي غرب كابول - بوابة الشروق
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القائم بالأعمال الأمريكي في أفغانستان يدين الهجوم على مركز تعليمي غرب كابول

كابول - أ ش أ:
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 9:39 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 9:39 ص

أدان القائم بالأعمال الأمريكي في أفغانستان روس ويلسون، الهجوم الإرهابي الذي وقع خارج مركز تعليمي في منطقة "دشت إي برشي" غرب العاصمة كابول وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص بينهم أطفال.

وقال ويلسون -حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم الأحد- "إن الأفغان يريدون مستقبلا سلميا ويرفضون هذا العنف.. والأمريكيون يقفون إلى جانبهم".

وكانت وزارة الصحة الأفغانية قد أعلنت أمس السبت مقتل 18 شخصا وإصابة 48 آخرين جراء انفجار غرب كابول. ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عنه حتى الآن في حين نفت حركة "طالبان" تورطها فيه.


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