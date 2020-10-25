 إغلاق اللجان الانتخابية بعد انتهاء تصويت اليوم الأول بالوادي الجديد - بوابة الشروق
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إغلاق اللجان الانتخابية بعد انتهاء تصويت اليوم الأول بالوادي الجديد

عمرو بحر:
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 12:51 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 12:51 ص

أغلقت اللجان الانتخابية بدائرتى الخارجة والداخلة في الوادي الجديد، أبوابها بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت في انتخابات النواب.

وشهدت 75 لجنة انتخابية على مستوى المحافظة إقبالا ملحوظا في اليوم الأول من التصويت بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد تضم دائرتين انتخابيتين الدائرة الأولى وتضم الخارجة وباريس، والدائرة الثانية تضم مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة، ويتنافس في الدائرة الأولى 8 مرشحين علي مقعد واحد، وفي الدائرة الثانية يتنافس 16 مرشحاً على مقعد واحد أيضا.

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