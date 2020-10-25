 إيفانكا ترامب وكوشنر يهددان برفع دعوى قضائية بسبب إعلانات في نيويورك - بوابة الشروق
الأحد 25 أكتوبر 2020 8:54 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

إيفانكا ترامب وكوشنر يهددان برفع دعوى قضائية بسبب إعلانات في نيويورك

لوحة إعلانات في نيويورك تربط إيفانكا وكوشنير
لوحة إعلانات في نيويورك تربط إيفانكا وكوشنير
رويترز
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 8:20 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 8:20 ص

هددت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر، بمقاضاة جمهوريين معارضين لترامب على نشر إعلانات في ساحة "تايمز سكوير" بنيويورك عن وفيات كورونا في البلاد.

ووجه المحامي مارك كاسويتز التهديد أمس الجمعة في رسالة إلى مشروع "لينكولن"، واصفا الإعلانات بأنها "كاذبة وخبيثة وتنطوي على التشهير، وهي تجريح شائن ومخز".

وقال: "إذا لم تتم إزالة هذه اللوحات الإعلانية على الفور، سنقاضيكم على ذلك مما سيكلفكم بلا شك تعويضات ضخمة وتأديبية".

من جهته، أجاب مشروع "لينكولن" بتدوينات منفصلة، قال فيها:‬‬ "مجانين!.. اللوحات الإعلانية ستبقى في مكانها".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك