محافظ قنا: طرح شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط بمدينة قنا الجديدة

قال محافظ قنا أشرف الداودي إن وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تبدأ في طرح كراسات شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط بـ10 مدن من ضمنها مدينة قنا الجديدة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات يوم 1 نوفمبر المقبل لمتحدى الإعاقة و8 نوفمبر لكل المواطنين على أن يستمر التقديم حتى يوم 7 نوفمبر المقبل.

وأوضح المحافظ - في بيان اليوم الأحد- أن شقق الإسكان الاجتماعي والموجه لمحدودي الدخل يتم طرح مساحتين: الأولى 75 مترا (غرفتان وصالة ومطبخ وحمام) والثانية 90 مترًا (3 غرف وصالة ومطبخ وحمام)، أما شقق الإسكان المتوسط يتم طرح 3 نماذج منها 100 متر و110 أمتار و120 مترا وكلهم (3 غرف وصالة ومطبخ وحمام) كما يتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيبات.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري حيث تسعى وزارة الإسكان إلى توفير سكن لائق لكل شرائح المجتمع وتحقيق رغبة المصريين فى تملك المسكن الخاص بهم.