 تقارير: قوات مسلحة سودانية تعتقل عددا من المسؤولين الحكوميين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقارير: قوات مسلحة سودانية تعتقل عددا من المسؤولين الحكوميين

د ب أ
نشر في: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 5:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 5:57 ص

 اعتقلت قوات مسلحة في السودان فجر اليوم الاثنين عددا من المسؤولين والسياسيين بينهم وزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووالي الخرطوم أيمن نمر، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.


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