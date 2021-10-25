تقارير: قوات مسلحة سودانية تعتقل عددا من المسؤولين الحكوميين

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اعتقلت قوات مسلحة في السودان فجر اليوم الاثنين عددا من المسؤولين والسياسيين بينهم وزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووالي الخرطوم أيمن نمر، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.