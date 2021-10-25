تقارير: قوات مسلحة سودانية تعتقل عددا من المسؤولين الحكوميين

الأكثر قراءة
هل مولت دول عربية سد النهضة؟ وزير الري يعلق
وزارة الرياضة ترد عبر الشروق على قرار عودة مرتضى لرئاسة الزمالك
بعد تحذير إعادة تسخين الخبز.. تعرف على 6 أطعمة تسبب التسمم حال إعادة تسخينها
أول تعليق من مرتضى منصور على حكم عودته لرئاسة الزمالك
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟
أؤيدأعارضغير مهتم
النتـائـج
تصويت
اعتقلت قوات مسلحة في السودان فجر اليوم الاثنين عددا من المسؤولين والسياسيين بينهم وزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووالي الخرطوم أيمن نمر، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.