أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، 9 قرارات على خلفية التدخل العسكري والتحفظ على رئيس الوزراء عبدالله حمدوكن وهي:

أولا.. إعلان حالة الطوارئ

ثانيا.. التمسك الكامل بالوثيقة الدستورية 2019 واتفاق سلام السودان في جوبا

ثالثا.. تعليق العمل بالمواد 11 12 15 16 24 71 72 من الوثيقة الدستورية

رابعا.. حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء اعضاءه

خامسا.. حل مجلس الوزراء

سادسا.. انهاء تكليف ولاة الولايات

سابعا.. إعفاء وكلاء الوزراء من مهامهم

ثامنا.. تكليف المدراء العامين في الوزارات بتسيير الأعمال

تاسعا.. تجميد عمل لجنة إزالة التمكين

وسبق وأفادت وزارة الإعلام السودانية، بأن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، نُقل إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان يدعم الانقلاب العسكري الجاري، مضيفة أن أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعددا من وزراء الحكومة الانتقالية قد اعتقلوا.

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق الاثنين إن القوات العسكرية المشتركة التي تحتجز حمدوك قيد الإقامة الجبرية تضغط عليه لإصدار بيان مؤيد. واستشهدت بدعوة حمدوك الشعب السوداني إلى مقاومة محاولة الانقلاب بالطرق السلمية و"الدفاع عن ثورتهم".